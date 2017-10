Man en vrouw aangehouden voor tientallen inbraken

EINDHOVEN - De politie heeft woensdagmorgen in Waalwijk een man en een vrouw aangehouden in een onderzoek naar een groot aantal woninginbraken.

In het Belgische Arendonk werden tegelijkertijd drie mensen opgepakt in dezelfde zaak. De leeftijd van de vijf verdachten varieert van 27 tot 64.



Auto's en goederen in beslag genomen

De politie denkt dat ze betrokken zijn geweest bij misschien wel tientallen inbraken in Nederland en België. Tijdens de actie woensdagmorgen zijn vier huizen doorzocht en is beslag gelegd op auto’s en waardevolle goederen.

Een rechercheteam kwam de vijf op het spoor nadat medewerkers van de forensische opsporing bij een aantal inbraken telkens dezelfde werkwijze van de dader tegenkwam. Vervolgens werd met collega’s van de eenheid Zeeland-West-Brabant, de eenheid Oost-Nederland en de Belgische politie het onderzoek uitgebreid.

Witwassen en inbraken

Een van de arrestanten is een 55-jarige man. Hij wordt verdacht van het plegen van inbraken en witwassen. Drie vrouwen, van wie er twee in Arendonk werden ingerekend, worden onder meer verdacht van medeplichtigheid aan de inbraken en/of heling en witwassen. Een 58-jarige man uit Waalwijk wordt verdacht van heling.