Tien bomen in Heuvelstraat Breda met spoed gekapt na spontaan omgewaaide boom

Zondag waaide spontaan een boom om in de Heuvelstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties)

BREDA - Tien bomen in de Heuvelstraat in Breda worden woensdag met spoed gekapt. Dat meldt de gemeente Breda in een tweet. De bomen zijn niet goed geworteld en kunnen door de harde wind omwaaien.

Volgens de gemeente zijn er in de afgelopen periode twee bomen omgewaaid. Afgelopen zondag viel spontaan een boom om en belandde tegen de gevel van een van de huizen.

De gevel van het huis raakte beschadigd. De bewoners van het huis schrokken enorm . “We hoorden gedonder en ineens werd het donker”, vertelde de bewoonster.Binnenkort plant de gemeente nieuwe bomen in de Heuvelstraat.