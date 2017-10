Meisje (14) bewusteloos geslagen in Luikstraat in Breda, politie zoekt getuigen

BREDA - De politie is een onderzoek begonnen naar de mishandeling van een 14-jarig meisje vorige week donderdag in de Luikstraat in Breda. Het slachtoffer werd die ochtend aangevallen door een aantal jongeren.

Het meisje liep die dag tussen acht uur en halfnegen richting school. Een jongen riep haar naam, maar het slachtoffer reageerde niet en keek ook niet om.



Bewusteloos

Kort hierop werd zij in de buurt van garageboxen bij haar arm gegrepen en met een vuist in haar gezicht geslagen. Het slachtoffer raakte voor een korte tijd bewusteloos.



Het meisje werd op de hoek van de Luikstraat met de Minderhoutstraat in een plantsoen wakker. Ze had een gescheurde wenkbrauw en verschillende schaafwonden. Het slachtoffer is door een nog onbekende vrouw gevonden en naar school gebracht.



Stemmen

Volgens de politie is het meisje mogelijk door meerdere jongeren is mishandeld. Tijdens de mishandeling zag het slachtoffer de daders niet, maar zij hoorde duidelijk stemmen van meerdere jongeren.



De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien op of rond het tijdstip van de mishandeling.