Politie-uniformen gestolen uit stomerij in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Uit een stomerij in Zevenbergen zijn de afgelopen nacht delen van een politie-uniform gestolen. De stomerij zit aan de Koperslagerij.

Midden in de nacht, rond kwart voor vier kwamen agenten af op een inbraakalarm. Het leek om een vals alarm te gaan, maar een stomerijmedewerker ontdekte dat er delen van een politieuniform waren gestolen.



Criminelen

Het gaat om broeken, jassen en overhemden van het politieuniform. De politie is bang dat criminelen de kleding gaan gebruiken bij het plegen van misdrijven. De recherche neemt de zaak erg serieus en vraagt buurtbewoners of ze iets gezien hebben. Het is nog niet duidelijk of er ook camerabeelden zijn gemaakt in of bij de stomerij.