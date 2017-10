Creatief met dierennamen: 'Hoe heet ie?' 'Euh, dinges'

EINDHOVEN - Hoe heet jouw huisdier en vooral, waarom heet ‘ie zo? We vroegen het jullie op Facebook. Uit de ruim 1200 reacties blijkt dat Brabanders creatief zijn met dierennamen. Speciaal voor Dierendag selecteerden we negen namen waar een bijzonder verhaal achter zit of die gewoon leuk is, natuurlijk.

Tido

De hond van Sharona heet Tido. Waarom? “Mijn man komt uit Tilburg en ik kom uit Dongen. Ti van Tilburg, Do van Dongen.” Zo simpel kan het zijn. De naam werd bedacht toen ze in de auto vanuit Dongen richting Tilburg reden.

Dalasi

De kater van Arianne is vernoemd naar de Gambiaanse valuta: Dalasi. “Ik heb als kind in Gambia gewoond en Dalasi is gevonden als kitten op straat. Daarom heb ik hem naar geld vernoemd, want hij is zeker van waarde.”

Bami en Banjer

Caro heeft twee katten: Bami en Banjer. Vooral die eerste naam vraagt om een verklaring. “Bami omdat mijn vriend altijd voor de grap zei dat katten in de nasi of bami horen. Toen hij stiekem op een kitten had geboden, moest ‘ie wel bami heten”, schrijft ze. Banjer heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij uit een Amsterdamse familie komt waar de kittens altijd ‘rondbanjerden’.

Heppie

De hond van Nathalie heet Heppie. Hij is vernoemd naar Hotel Heppie in Mierlo, waar kinderen met of zonder beperkingen die het niet makkelijk hebben, kunnen verblijven. “Mijn broertje verbleef daar destijds ook. Ik vond het wel een toepasselijke naam omdat Heppie goed met kinderen om kan gaan met een beperking.”

Dinges

De schoonvader van Tamara is onbedoeld naamgever van hond Dinges. “Hij vergat de naam van zijn vriendin en toen zei hij: ‘Euh, dinges’. Onze boxer ophalen is een van zijn laatste dingen geweest. Een week later overleed hij, maar ‘onze’ Dinges doet ons elke dag aan hem denken.”

Chester

De hond van Lindsay heet Chester, maar heeft daarnaast nog talloze bijnamen. We sommen op: Chezzie, Pezzie, Pezzebeest, Draak, Monster en… Stinkiemans. Die laatste bijnaam heeft hij te danken aan zijn ‘befaamde scheetjes die vooral niet naar bloemetjes ruiken’. Zijn echte naam, Chester dus, heeft hij ook ergens aan te danken. Lindsay noemde haar hond naar de zanger van Linkin Park.

Raf

Wendy en haar man waren negen jaar bezig om een kindje te krijgen. Voor een jongetje hadden ze de naam Rafael in gedachten. “Maar het wilde niet lukken en toen hebben we onze hond Raf genoemd.” Het kindje kwam er uiteindelijk ook, maar werd wel een meisje: Keana.

Fien

Fien is de hond van Aniek. Ze kwam een week na het overlijden van hondje Frenky in huis. De naam van de nieuwe viervoeter moest daarom ook met een F beginnen. “Uit respect”, schrijft Aniek.

Ukkie, Roodje, Witje, Trixie, Cloë, Maxi en Princess

Tot slot een eervolle vermelding voor de beestenboel van Remco en Marjolein. Hun hondje is zo klein dat de naam Ukkie meer dan logisch is. Opvallend zijn ook de namen Roodje en Witje voor de twee korenslangen en lopen er nog vier luipaardgekko’s rond met de namen Trixie, Cloë, Maxi en Princess.