Grote brand in zwembad achter huis in Oss: papegaai en honden gered

Veel rook bij de brand in Oss. Foto: Maikel Keijzers/ Hendriks Multimedia

OSS - Er woedt woensdagmiddag een grote brand bij een huis aan de Berghemseweg in Oss. Er zijn geen gewonden gevallen. Zeker twee huizen zijn ontruimd. Het vuur zou zijn uitgebroken in het zwembad dat achter het huis ligt.

De brand brak iets na half twee uit en er komt ontzettend veel rook vrij. Meerdere honden en een papegaai van de buren zijn uit huis gehaald. De straten rondom de brand zijn afgezet. Bewoners van de Iman van de Boschstraat moeten hun ramen en deuren gesloten houden.



De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Er wordt onder andere een hoogwerker ingezet om de brand te blussen. Ook zijn er meetploegen van de brandweer opgeroepen om te meten of er gevaarlijke stoffen vrijkomen.



GRIP 1

Er is een GRIP 1 afgekondigd. Dat betekent dat de verschillende hulpverlende diensten met elkaar afspreken hoe grote incidenten gecoördineerd moeten worden.