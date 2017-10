Massaal protest ouders, leraren en MR's helpt niet: schoolbestuur ontslaat directeuren in Geldrop

GELDROP - De directeuren van basisscholen Beneden Beekloop en De Regenboog zijn ontslagen. Bestuursvoorzitter Ivon de Wilde van scholengroep ’t Nut in Geldrop heeft geen vertrouwen meer in een samenwerking met Harold Jacobs en Rita van der Werf. Het ontslag volgt na een langslepend conflict.

Jacobs (Beneden Beekloop) en Van der Werf (De Regenboog) werden eind maart op non-actief gezet. De twee klaagden samen met veertien leerkrachten over bestuursvoorzitter De Wilde. Zij zou zorgen voor een angstcultuur.



Groot verlies

De medezeggenschapsraden (MR's) van beide scholen zijn boos. Ze zeiden eerder het vertrouwen in De Wilde op. In een verklaring laten de raden weten het gedwongen vertrek van de directeuren als een groot verlies te ervaren. Ouders van kinderen op de scholen zijn woensdag ingelicht.



Zij verzamelden afgelopen zomer handtekeningen om de directeuren weer aan het werk te krijgen. Het bestuur wilde de petitie alleen ontvangen op kantoor, terwijl de ouders de krabbels op school wilden overhandigen. Zij waren bang dat er anders niets met de handtekeningen zou gebeuren.



Oplossing

De medezeggenschapsraden vragen zich openlijk af hoe De Wilde kan functioneren en de scholen kan leiden zonder vertrouwen en draagvlak. Volgens de raden moet er schoon schip worden gemaakt. De Wilde, de Raad van Toezicht én de raden zouden hun functie moeten neerleggen.