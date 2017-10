Help, de leraren staken! Volop activiteiten om kinderen van de straat te houden

EINDHOVEN - Sommige ouders vinden het heerlijk dat de kinderen donderdag een dagje thuis zijn door de staking in het basisonderwijs, maar er zitten er ook genoeg met de handen in het haar. Want waar laat je ze als je zelf moet werken? Verenigingen en ondernemers in Brabant spelen daar handig op in door activiteiten te organiseren of kortingen aan te bieden.

Juffen en meesters van basisscholen willen meer loon en minder werkdruk. De leerkrachten leggen daarom donderdag hun werk neer. De kinderen zijn dus een dagje vrij.



“Dit is voor ons eigenlijk wel een zegen, ja”, zegt Eric Broere. Hij is de eigenaar van speelparadijs Monkey Town in Bergen op Zoom. Hij zet dan ook extra personeel in.“Normaal heb ik twee mensen staan op donderdag. Nu heb ik er negen. Dit zijn de dagen dat je kan verdienen.”



Sportverenigingen besluiten ook massaal de kinderen een dagje te vermaken. Bij SoccerArena Oisterwijk is bijvoorbeeld een voetbalinstuif . De hockeyheren van HC Tilburg organiseren op eigen initiatief een clinic. “Zo’n dagje of middagje met kinderen is hartstikke leuk. Zij vinden het ook leuk en we kunnen ze wat bijleren op het gebied van hockey”, vertelt speler Felix Gulinck.Zwembad Sonsbeeck in Breda gooit de deuren open tegen een speciaal tarief. De Stok in Roosendaal opent voor de gelegenheid haar recreatiebad dat normaal gesproken gesloten is op donderdagmiddag.Fleur van Rijn is theaterdocent en is de eigenaar van Buro Alsof in Den Bosch. Kinderen gaan donderdag met haar een show maken. “Laat ik van de nood een deugd maken”, zegt ze. “Het leek me een leuke uitdaging om in één dag een voorstelling te maken.” De theaterdag duurt tot ongeveer half vier. “De kinderen treden rond drie uur op voor hun ouders. Het tijdstip dat ze normaal gesproken vrij zijn van school.”Pretpark Billy Park Hemelrijk in Volkel opent de buitenspeeltuin: “Eigenlijk zijn de buitenattracties als de achtbaan en bootjesglijbaan gesloten op donderdag. Maar nu dus niet. En mensen mogen naar binnen voor het tarief dat normaal geldt als alleen de binnenspeeltuin geopend is”, aldus een medewerker.Bij Chassé Cinema in Breda worden 's ochtends speciaal kinderfilms vertoond. Ook 's middags zijn er speciale activiteiten voor kinderen. Kinderboekenschrijver en illustrator Harmen van Straaten komt donderdag naar de Bredase boekhandel Grand Theatre. Hij gaat samen met kinderen glow-in-the-dark monsters tekenen.Bij de ING in Eindhoven is het ‘Neem je kind mee naar werk-dag’. Het kroost van medewerkers wordt opgevangen door ingehuurde krachten. Er zijn workshops, ze mogen cupcakes versieren, de kinderen worden geschminkt en er zijn spelletjes.