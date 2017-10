Boswachter waarschuwt paddenstoelenplukkers: 'Van de groene knolamaniet kun je doodgaan'

OISTERWIJK - Met dank aan de natte zomer gaat 2017 de boeken in als een goed paddenstoelenjaar. Maar lang niet alle paddenstoelen zijn eetbaar en met het aantal wildpukkers groeit ook het aantal vergiftigingsgevallen. "Als je geen buikpijn wil krijgen van paddenstoelen is mijn advies: blijf er vanaf."

"We hebben fantastisch mooi weer. Lekker veel regen, afgewisseld met een zonnetje, er zijn heel veel takjes en blaadjes gevallen en daar houden paddenstoelen van", weet boswachter Frans Kapteijns.



'Boleten zijn in het algemeen eetbaar'

Vooral boleten profiteren daarvan. "Er zijn echt heel veel boletensoorten uitgebloeid." En dat is goed nieuws, want veel boleten horen bij de eetbare soorten. Maar boswachter Frans laat daar meteen een waarschuwing op volgen: "Als je het verschil niet weet tussen boleten en andere soorten die erop lijken, dan kan dat gevaarlijk zijn."



Pas ook op voor de 'rood-met-witte-stippen' paddenstoel, de vliegenzwam. "Hij ziet er heel mooi uit, maar je kunt er behoorlijk buikpijn van krijgen."





Dat er dit jaar meer Nederlanders een voedselvergifting hebben opgelopen na het eten van paddenstoelen komt volgens de boswachter deels omdat het 'wildplukken' populairder is geworden. "Maar wat ook meespeelt is dat veel buitenlanders die hier naartoe komen zich kunnen vergissen. De paddenstoelen die gewend waren in hun land lijken misschien hetzelfde, maar dat blijken dan toch weer andere soorten te zijn."Dodelijk is alleen de groene knolamaniet. "In 2015 is er in Limburg nog een man overleden nadat hij die gegeten had."