Politie laat 100.000 kledingstukken per jaar reinigen, wat doet ze om diefstal te voorkomen?

ZEVENBERGEN - Broeken, jassen en poloshirts van de politie moeten regelmatig worden gereinigd. Dat kun je natuurlijk wel voorstellen met agenten die tijdens achtervolgingen door bossages moeten sprinten, over muurtjes klimmen of vol met adrenaline zitten te zweten achter het stuur van hun dienstauto. Om het uniform weer fris te krijgen, maakt de nationale politie gebruik van stomerijen waar speciale veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Een politie-uniform mag namelijk niet in verkeerde handen vallen. Bij een inbraak in een stomerij in Zevenbergen gebeurde dat helaas toch.



De Nationale Politie laat jaarlijks meer van 100.000 kledingstukken wassen. Voor deze megaklus heeft de politie een sinds 1 januari 2017 het contract vernieuwd met Stomerij.nl. Dat is een overkoepelende organisatie van drie stomerijen waar kleding wordt gereinigd en een aantal wasserijen waar linnengoed wordt schoongemaakt.



Kledingstukken geregistreerd

Een medewerker van de politie die zijn kleding wil laten stomen kan dat binnen zijn eenheid op een politielocatie afleveren. Hij of zij vult dan een formulier in met de juiste aantallen en de omschrijving van de kledingstukken, legt een woordvoerder van de Nationale Politie uit.



De kleding gaat vervolgens in een aparte waszak en wordt bij de was van anderen gelegd. De stomerij haalt wekelijks de was op bij het politiebureau en brengt tegelijk ook de schone was terug. Vanwege de veiligheid gebeurt dat met onherkenbare voertuigen.



Controle bij stomerij

Bij de stomerijen is een controle van inkomende en uitgaande kledingstukken. Elk kledingstuk, voorzien van barcode en gekoppeld aan een dienstnummer, wordt gescand. Per dienstnummer is bekend hoeveel kledingstukken de stomerij in zijn gegaan. De naam van de medewerker is niet bekend.



Na het stomen wordt het uniform bij de uitgang opnieuw gescand om te zien of er per dienstnummer eenzelfde aantal kledingstukken naar buiten is gegaan. Naast de controles bij de stomerij zijn de chauffeurs die de kleding ophalen met geblindeerde bussen extra geïnformeerd.



Medewerkers gescreend

Een stomerij of wasserij komt niet zomaar in aanmerking om uniformen van de politie te reinigen. Bij het afsluiten van contracten kijkt de politie altijd naar de achtergrond van het bedrijf. Ook wordt van de medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.



Stomerij.nl was eerder al vier jaar leverancier van de politie. De strenge veiligheidmaatregelen konden niet voorkomen dat dinsdagnacht kledingstukken van de politie werden gestolen uit de stomerij aan de Koperslagerij in Zevenbergen.



ZIE OOK: Politie-uniformen gestolen uit stomerij in Zevenbergen