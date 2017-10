5 vragen (en antwoorden) over illegale sigarettenfabrieken

EINDHOVEN - Dit jaar zijn in onze provincie drie illegale sigarettenfabrieken opgerold. In Spoordonk, Liessel en dinsdagavond nog in Tilburg. FIOD, de opsporingsdienst van de belastingdienst, is er steeds drukker mee. Vijf vragen en antwoorden over illegale sigarettenfabrieken.

1. Illegale sigarettenfabrieken duiken steeds vaker op in Brabant. Hoe komt dit?

In het afgelopen jaar zijn zes productielocaties voor illegale sigaretten of tabak in Nederland ontdekt, onder meer in Liessel en Spoordonk. In Polen zijn in deze periode meer dan 37 fabrieken ontmanteld. Organisaties wijken door strengere controles en aangepaste wetgeving in Oost-Europa vaker uit naar West-Europa. Er worden meer illegale fabrieken in West-Europa, Nederland en dus ook in Brabant ontmanteld.



LEES OOK: Illegale tabakshandel in Tilburg opgerold, leeghalen van pand duurde uren

2. Hoe wordt gecontroleerd op illegale sigarettenfabrieken?

De aanpak van illegale sigarettenfabrieken gebeurt in Europees verband. Er wordt daarbij samengewerkt met OLAF (het Europese Fraudebureau van de EU), Europol, douanes en politiediensten van meerdere Europese landen. De bestrijding van illegale productie is een actiepunt voor zowel EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal

Treats) als binnen de Europese douanesamenwerking. Controle op illegale sigarettenfabrieken is mogelijk door gezamenlijke Europese opsporing en samenwerking.



3. Voor die fabrieken moeten machines worden gebruikt. Hoe krijgen criminelen het voor elkaar om zo’n illegale fabriek op te tuigen in (lege) bedrijfspanden?

Er bestaan wereldwijd nog veel sigarettenfabrieken en er zijn nog veel machines beschikbaar. Het fabriceren en verhandelen van sigarettenmachines is op zichzelf niet strafbaar.



4. Valt te zeggen hoe groot het financiële voordeel per illegaal geproduceerde slof is ten opzichte van een legaal geproduceerde slof?

Nee, de winst per slof sigaretten varieert afhankelijk van de locatie van de slof in het logistieke proces, de afzetmarkt (vraag en aanbod) en de prijs van sigaretten in een land.

5. Waar komen illegaal geproduceerde sigaretten vooral terecht?

In landen als Ierland, Engeland en Noorwegen, waar de accijnzen hoog zijn.