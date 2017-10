Olympische marathonloper Mostafa Nechchadi geeft nu hardlooples aan schoolkinderen

EINDHOVEN - Naast de marathon is er zondag ook een speciaal loopevenement voor basisschoolleerlingen: de City Run. Verschillende klassen in Eindhoven krijgen speciale hardlooples van trainer en voormalig olympisch marathonloper Mostafa Nechchadi uit Marokko.

De kinderen uit groep 5 zijn blij met de les die ze krijgen. "Het is heel leuk en de training is ook goed, ook al is het in het Engels."



Nechchadi spreekt geen Nederlands, maar met zijn enthousiasme en de nodige hulp krijgen de kinderen hardlooples. "Ik doe dit al tien jaar. Ik leer kinderen de basis van het rennen. Misschien gaan ze vanuit hier wel verder met hardlopen."



'Kiezen wat ze willen'

De opdracht die Nechchadi zichzelf geeft is duidelijk. "Het moet leuk zijn voor de kinderen." Hij wil ook vooral dat de basisschoolleerlingen kennis maken met de hardloopsport. "Van daaruit gaan ze misschien verder. Als ze groter zijn kunnen ze kiezen wat ze willen, maar dan zit het in ieder geval in hun menu."



