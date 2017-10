Omstreden uitvaarthuis in Nuenen moet sluiten van rechter

NUENEN - Het uitvaarthuis van uitvaartondernemer Hans Raaijmakers in Nuenen moet sluiten. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald in een kort geding dat de ondernemer had aangespannen. De rechter geeft in de uitspraak de gemeente gelijk, die de onderneming wil sluiten na klachten van omwonenden.

Bewoners hadden klachten ingediend omdat ze niet naast opgebaarde lijken willen wonen. De gemeente ging hier in mee en maande Raaijmakers om te verhuizen. Die spande uit protest een kort geding aan om toch open te mogen blijven. Zonder succes, blijkt nu dus.



Raaijmakers staat niet alleen in zijn verweer om open te mogen blijven. 4200 inwoners uit Nuenen ondertekenden eerder een petitie om de uitvaartonderneming open te houden. De gemeente en de rechter lieten het belang van omwonenden echter zwaarder wegen.



Nog niet over

De uitspraak van de rechter in Den Bosch is nog niet het einde van het verweer van de uitvaartondernemer. Er loopt ook nog een zaak bij de Raad van State. In theorie zou die nog tot een ander oordeel kunnen komen waardoor Raaijmakers alsnog open zou kunnen blijven. Die kans lijkt echter vrij klein.



