Bram Verhofstad wil zoveel mogelijk lol en toen stond hij ineens in de finale van het WK turnen

MONTREAL - Bram Verhofstad bereikte bij de WK turnen de finale op het onderdeel vloer. De 22-jarige turner uit Overloon geniet een dag later nog na.

De manier waarop Verhofstad de finale bereikte was opmerkelijk te noemen. “Het was een beetje een gekke situatie, de vloer was kapot. De officials hebben de vloer opengehaald en er zat iets wat niet goed zat, er zat een stuk helemaal los. De tweede oefening was de beste oefening van mijn leven. Toen heb ik de finale binnengetikt. Bizar."



En dat op zijn eerste WK. “Ik ging eigenlijk gewoon even kijken hoe het was en hoe ver ik zou kunnen komen. Dat bleek dus de finale.”



Verhofstad weet dat hij nog niet heel erg bekend is. “Ik ben een turner die voorheen niet zoveel gepresteerd heeft op wedstrijden. Maar op trainingen doe ik eigenlijk gekke stunts. Ik ben altijd bezig met nieuwe dingen leren, wil zoveel mogelijk lol hebben in trainingen. Nu komt het eruit in wedstrijden.”De turner wil vooral niet te serieus worden. “Als ik vrolijk aan het huppelen ben in de wedstrijd, dan presteer ik het beste. Heel serieus werkt voor mij niet. Als ik lekker excentriek kan zijn en enthousiast ben, gaat het vanzelf.”