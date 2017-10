Juf Petra zit onder de ketchupvlekken in de tot spookhuis omgebouwde gymzaal

ROOSENDAAL - Afgehakte handen en vingers, een bebloed oud dametje met een hakbijl in haar hand en een vrouwelijke zombie in een kooi. In de gymzaal van bassischool Cortendijck is het woensdag niet alleen donker, maar ook gruwelijk eng. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het thema van de kinderboekenweek: Gruwelijk eng!

'Enter at your own risk' staat er niet voor niets bij de zelfgemaakte griezelruimte. Een groepje kinderen uit groep 7 durft amper te kijken wanneer ze met hun handen voor de ogen voorzichtig het spookhuis binnen lopen. De eerste aanblik van een hondenskelet en een kind onder het 'bloed' levert al meteen de eerste gil op: "Ik durf bijna niet te kijken'", roept Alica.



Slijptol

In de volgende ruimte bewerkt een horrorchirurg alias juf Petra Schepers met een slijptol een patiënt op de snijtafel. Terwijl ze vrolijk knabbelt op een afgesneden 'vinger', jaagt ze haar leerlingen de stuipen op het lijf. "Ik houd van griezelen en verkleden dus dit was een perfect thema voor mij", aldus de juf die inmiddels helemaal onder de ketchupvlekken zit.



De kinderboekenweek staat in het teken van griezelen. Volgens Koen uit groep 7 is dat op zijn school in ieder geval goed gelukt. "Ik vond het echt erg eng maar wel heel erg leuk".

Hij hoopt alleen niet dat hij van de enge juf Petra gaat dromen. "Ik zou het niet erg vinden hoor dan dromen ze ook eens over mij", zegt de juffrouw lachend.



Het griezellokaal is alleen toegankelijk voor de groepen 7 en 8 van de Cortendijck. De kinderboekenweek duurt nog tot en met 15 oktober.