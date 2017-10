Dieren gezegend bij de Sint-Jan, maar een hondenhuwelijk zat er niet in

DEN BOSCH - Nog geen tien honden kwamen woensdagmiddag met hun baasje naar de eerste dierenzegening bij de Sint-Jan in Den Bosch. Er waren meer journalisten dan honden.

"Dieren zijn ook eens schepsel van god", zegt broeder Hans van Bemmel, die met kwast en wijnwater honden en hun baasje zegende. Van Bemmel benadrukt de bijzondere band tussen mensen en dieren: "Dieren zijn vaak een stuk liefde in huis".



Mijn kindje

Joe is met zijn hond Zero naar de zegening gekomen. De hond is alles voor hem: "Hij is mijn steun en toeverlaat, ik kan altijd bij hem terecht". "Hij is mijn kindje", zegt zijn vriendin.



Een man met een tekkel heeft wel een heel bijzondere vraag. Hij wil twee tekkels in de echt laten verbinden: "Deze honden zijn echt gek op elkaar". Maar een hondenhuwelijk zit er toch niet in. Het blijft bij een zegening.