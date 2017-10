Danny Koevermans was in 2007 Oranje-spits tegen Wit-Rusland: 'Toen was het ook niet makkelijk'

HELMOND - Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond een belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. In Minsk moet Oranje winnen om hoop te blijven houden op kwalificatie voor het WK. Tien jaar geleden speelde Oranje voor het laatst in en tegen Wit-Rusland. Het was voor Danny Koevermans zijn laatste interland, in een speciaal shirt.

Oranje zit in een lastige situatie, makkelijk gaat het in Wit-Rusland ook weer niet worden. "Toen was dat ook niet, we verloren met 2-1. Maar makkelijke wedstrijden bestaan al lang niet meer. Ik hoop voor het Nederlandse voetbal op een grote overwinning, dan blijf je nog een beetje in de race voor de laatste wedstrijd tegen Zweden."



Koevermans weet niet heel veel meer van de wedstrijd die hij toen speelde, het is inmiddels tien jaar geleden. "Het was wel koud, dat weet ik nog. We speelden ook gewoon niet goed. Maar in dat soort landen kan het, zeker in de tijd waarin elk land kan verdedigen, een moeilijke avond worden. Wat het gaat worden? Als ik in de toekomst kon kijken, was ik nu heel rijk geweest."



'Centrum dichtgooien'

Elk land kan tegenwoordig verdedigen. Koevermans kan tegenwoordig meepraten over verdedigen. De voormalig spits staat bij amateurclub SV Brandevoort in de defensie. Uit ervaring weet de voormalig spits van PSV dat het lastig gaat worden voor de aanvallers van Oranje.



"Je weet dat er heel veel mensen om je heen staan, zeker als ze het in het centrum dichtgooien. Je moet hopen dat het balletje dan toch een keer goed valt. Dat een steekpass een keer vrij komt of dat je vanuit een voorzet de bal misschien snel binnen schiet, waardoor je wat vrijer kan voetballen als team."



Koevermans heeft niet veel met het bewaren van voetbalshirts. "Je zet ze in een doos op zolder en je kijkt er nooit meer naar." Toch heeft hij het shirt van de interland tegen Wit-Rusland nog wel in zijn bezit. In het lichtblauw speelde hij zijn vierde en laatste interland, zijn enige interland met rugnummer negen."Dit is wel een shirt dat ik koester", zegt de voormalig spits. "Als je kijkt waar ik vandaan kwam... Op mijn 21ste van de amateurs en dan zeven jaar later mocht ik in de basis beginnen bij het Nederlands elftal. Zelfs met nummer negen. Omdat Ruud van Nistelrooy terug naar zijn club ging en hij die wedstrijd niet mee deed. Het is iets waar ik trots op ben."