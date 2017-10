Kloosterzusters zijn trots op hun eigen wijn, maar de naam houden ze nog even geheim

OOSTERHOUT - "Al twee weken bidden ze voor goed weer en je ziet het resultaat!". Wijnexpert Marc Mulder lacht. Hij is trots op 'zijn' nonnen die jaren geleden een wijngaard zijn begonnen en deze week voor het eerst oogsten. Met goed weer. Tot nu toe dan.

De zusters van het Sint-Catharinadal zitten al sinds 1647 in Oosterhout. Om het klooster te behouden, is er geld nodig. De zestien zusters kwamen jaren geleden op het idee van een wijngaard. Inspiratie vinden was makkelijk, met de Bijbel in de hand. Zuster Mechtild: "In het evangelie van Johannes staat: 'Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken'. Dat vonden we een prachtige gedachte."



Bekende wijnmaker

Ruim 35.000 wijnstokken staan er. Vrijwilligers helpen deze week met het oogsten. En de zusters riepen de hulp in van wijnkenner Marc Mulder. Hij beheert de wijngaard. "Het zijn zeer ondernemende dames", zegt Mulder.



De nonnen laten dan ook niets aan het toeval over. Er is zelfs iemand uit Zuid-Afrika ingevlogen. Mulder: "Het is een wijnmaker. Deze man is in zijn eigen land heel bekend."



Verrassingen

De zusters hebben met hun wijngaard wel iets unieks te pakken. Zuster Mechtild: "Er zijn wel veel wijngaarden in Nederland, maar niet van kloostergemeenschappen. We zijn de eerste."



Deze week worden de druiven geplukt en geperst. De wijn komt in het voorjaar op de markt. En pas dan weten we wat de naam wordt. "Dat is een verrassing maar het is goed om zo nu en dan verrassingen in het leven te hebben." Behalve dan met het weer.