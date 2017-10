PSV presenteert bij start kinderboekenweek 'Het Ultieme Fanboek'

EINDHOVEN - Mark van Bommel heeft woensdagmiddag samen met zijn zoon Ruben het eerste exemplaar van 'Het Ultieme Fanboek' in ontvangst genomen. In dit jeugdboek komen de hoogtepunten en de bijzondere records van PSV aan bod. Ook is onder meer te lezen hoe een gemiddelde dag van een voetbalprof er uitziet en welke beroemde voetballers er in het verleden voor PSV gespeeld hebben.

De lancering van het boek was in het Philipsstadion in Eindhoven, op de eerste dag van de Kinderboekenweek.



Het boek, geschreven door Carolien Plasschaert, is bestemd voor de jongste fans van de Eindhovense voetbalclub, tussen de acht en twaalf jaar. Het boek zit boordevol actiefoto's. Daarnaast wordt op een begrijpelijke en onderhoudende manier beschreven wat voor bijzondere club PSV is, maar zeker ook in het verleden is geweest. "Ikzelf heb me nooit gerealiseerd hoeveel wereldsterren er allemaal bij PSV hebben gespeeld. Romario, Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, het rijtje is oneindig", aldus de schrijfster.Het allereerste 'Ultieme Fanboek' was dus voor Van Bommel en zijn zoon Ruben, die zelf in PSV onder 14 jaar speelt. "Ik weet best veel van voetbal, maar ik denk zeker dat er dingen in het boek staan die nieuw voor me zijn", aldus het jonge talent. Vader Mark van Bommel vindt het erg mooi dat het boek is verschenen. "PSV heeft een bijzondere story, verleden en heden. Deze club bestaat al honderd jaar en is ontzettend groot. De spelers die hier gespeeld hebben, dat zijn zulke grote namen, daar kun je vijf boeken mee vullen."