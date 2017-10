Ongeneeslijk zieke Helma blijft strijden voor toegankelijkheid: 'Zolang ik leef blijf ik knokken'

CUIJK - Helma Verhoeven uit Cuijk is trots dat ze tijdens de week van de toegankelijkheid kan spreken over hoe belangrijk dat is. "Ik vind dat iedereen overal binnen mag", zegt ze.

Helma heeft hartproblemen, zware epilepsieaanvallen en problemen met haar bindweefsel. Ze heeft een assistentiehond die essentieel is voor haar veiligheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een blindengeleidehond, wordt zo’n hulphond niet in alle openbare gelegenheden toegelaten. Voor Helma was het drie jaar geleden reden genoeg om in actie te komen.In 2013 streed Helma voor betere wetgeving. Drie jaar lang voerde Helma een eenzame strijd om ervoor te zorgen dat hulphonden in alle openbare gelegenheden toegelaten mochten worden. En met succes. De Eerste Kamer heeft de wetgeving goedgekeurd.In Cuijk wordt de assistentiehond van Helma ondertussen op de meeste plekken wel toegelaten. Helma merkt echter dat Banjos buiten dat dorp nog steeds vaak toegang wordt geweigerd. Daarom blijft ze strijden: "Zolang ik leef blijf ik knokken."