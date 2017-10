Benito van de Pas veegt Gerwyn Price van het podium in World Grand Prix

SPORT - Darter Benito van de Pas moest woensdagavond de Welshman Gerwyn Price zien te verslaan in de tweede ronde van de World Grand Prix in Dublin. Dat lukte kinderlijk eenvoudig (3-0). Waar hij in zijn eerste partij nog veel moeite had met de Spanjaard Cristo Reyes, kwam hij woensdag geen moment in de problemen. Net als in zijn vorige partij droeg Van de Pas oordopjes.

De ogen zijn dit toernooi gericht op Van de Pas door de vroege uitschakeling van Jelle Klaassen en Michael van Gerwen. Het leek de man uit tilburg weinig te deren. Donderdag mag hij nu aantreden in de kwartfinale.



Begin van de partij

Van de Pas begon sterk aan de partij. Hij behield zijn eerste leg en brak Price direct in de tweede. De eerste set pakte hij zonder te knipperen met 3-0. Zijn gemiddelde puntenaantal lag in de openingsset rond de 103, ruim 20 punten hoger dan Price.





In de tweede set bleef Van de Pas de druk op Price houden. Met een ijzersterke finish brak hij de man uit Wales direct nog een keer. Price was in de opvolgende leg de eerste die een 180er gooide, maar hij miste ook zijn dubbel, waardoor Van de Pas de leg toch pakte.Niet lang daarna had ook Van de Pas zijn eerste 180 te pakken. Hij gooide daarna wél meteen zijn dubbel en pakte ook de tweede set met speels gemakt en net geen tiendarter (3-0). Price leek geen moment aanspraak te maken op de wedstrijd.In de derde set pakte Price tot zijn eigen opluchting eindelijk een leg (1-1). Een ijzersterk finishende Van de Pas behield aanvankelijk de voorsprong, maar zag Price voor het eerst in legs in de buurt komen (2-2). Price kreeg zelfs zijn eerste kans om een set te pakken. De Welshman miste echter de beslissende dubbel 40. Van de Pas liet zien ook onder druk een ijskoude finisher te zijn en gooide zijn eerste matchdarts moeiteloos in de goede vakjes.Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al voorbij voor hij goed en wel begonnen was. Price wist het Benito 'Big Ben' Van de Pas geen moment lastig te maken.“Je ziet het heel het toernooi, als je de dubbels gooit kan iedereen van elkaar winnen”, zei Van de Pas na afloop tegen RTL7. “Ik ben hier heel blij mee, het geeft een lekker gevoel voor de kwartfinale van morgen. Ik weet dat ik goed ben op de dubbels, ik heb geloof ik geen enkele keer nul gegooid. Natuurlijk ben ik nu onwijs blij, nu wil ik dit gewoon doorzetten. Het is nog niet over.”