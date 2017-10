Kiekeboe! Agent verstopt zich in de bosjes en betrapt auto-inbrekers

MADE - Een agent heeft dinsdagnacht door zich te verstoppen twee autokrakers op heterdaad weten te betrappen in Made. Een voorbijganger had de politie getipt dat twee mannen opvallend veel interesse hadden in geparkeerde auto's op de Acaciastraat.

Politie-agenten besloten daarop onopvallend te posten bij de auto van het tweetal. Een van hen verstopte zich in de bosjes. Na een uur was het zover: voor de ogen van de weggedoken agent werd ingebroken in een van de auto's. Het dievenduo, een 31-jarige man uit Tilburg en een 29-jarige man zonder vaste woonplaats, reden daarna weg, waarop ze door meerdere politieteams werden klemgereden.



De mannen hadden zelfgemaakte wapens, een kleine hoeveelheid harddrugs en inbrekerswerktuig bij zich. Ze zitten vast.