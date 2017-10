Zware windstoten verwacht tijdens ochtendspits, KNMI geeft weerwaarschuwing

DE BILT - Zet je schrap, er komt een herfststorm aan. Donderdagmorgen krijgen we te maken met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onze provincie, in het Waddengebied geldt zelfs code oranje.

De weerwaarschuwing in Brabant geldt van donderdagochtend negen uur tot twee uur 's middags. Het verkeer moet 'rekening houden met een zware ochtendspits door de regen en wind. Er zal sprake zijn van een langere reistijd en het zal ook langer duren voordat de spits voorbij is.



De wind neemt uiteindelijk in de middag vanuit het westen weer af. Daarbij zijn er brede opklaringen.Vrijdag laat de zon zich nauwelijks zien en valt er regelmatig regen. Lokaal is er kans op een klap onweer. De wind zwakt af naar matig. Het wordt maximaal 14 graden.