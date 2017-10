Alwin en Rita over brand bij hun huis in Oss: 'Dan sta je machteloos toe te kijken'

OSS - Ze kunnen het nog steeds niet bevatten. Alwin en Rita van Dijk (50 en 46) uit Oss zagen hun eigen huis woensdagmiddag in brand staan. "We vallen in een diep gat. Dit is niet te beschrijven."

Bij hun huis aan de Berghemseweg brak rond half twee een grote brand uit. De brand begon in de schuur, in de cv-ruimte van het zwembad. De brand beschadigde ook een deel van het woonhuis.



Het stel was op dat moment aan het werk in een café in Berghem. Alwin: "Ik kreeg een telefoontje dat er brand was. Mijn vrouw reed met 140 per uur naar Oss en ik ging haar met de scooter achterna."

Toen Alwin bij zijn straat aankwam, mocht hij er niet door van de brandweer. Alles was afgezet. "Ik ben toch doorgereden en zag ons eigen huis in brand staan." Het stel schrok enorm. Rita: “Op dat moment gaat er zoveel door je heen. Wat moeten we doen?”



Konijnen

“Ik woon hier al vijftig jaar. Hier ben ik geboren”, Alwin begint te huilen. “En dan sta je machteloos te kijken.”



Niemand raakte gewond. Op het moment van de brand waren wel konijnen, honden en een papegaai in gevaar. “Samen met de buren hebben we alle dieren gelukkig nog kunnen redden. En dat nog op dierendag ook.”



De twee verblijven nu tijdelijk in een buurthuis. De brandweer moet eerst onderzoek doen. Ze mogen woensdagavond waarschijnlijk nog even terug naar hun huis. “We kunnen er alleen niet meer slapen”, weet Alwin.

De hulp van buren, familieleden en collega’s houdt het stel op de been. Rita: “Iedereen biedt ons slaapplekken aan. Ook brengen ze ons eten. Dat is echt geweldig.”