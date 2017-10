Verslagenheid na ontslag schooldirecteuren Geldrop: 'Angstcultuur wordt alleen maar erger'

GELDROP - Woensdagmiddag werd bekend dat de directeuren van de Geldropse basisscholen Beneden Beekloop en De Regenboog zijn ontslagen. De verslagenheid bij de twee medezeggenschapsraden van de scholen is groot. “Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de scholengroep”, zei Sytske Klarenbeek van de twee raden tijdens het radioprogramma Afslag Zuid.

Klarenbeek zei het ontslag te hebben zien aankomen, maar is toch diep teleurgesteld: “Het waren twee hele goede schooldirecteuren met een uitstekende staat van dienst.”



Samen met een grote groep ouders spraken de medezeggenschapsraden de steun uit voor de directeuren.



Hoop

Klarenbeek had samen met de ouders de hoop gevestigd op de raad van toezicht van de scholengemeenschap 't Nut, maar die kozen de kant van bestuursvoorzitter Ivon de Wilde. De Wilde lag al weken overhoop met de twee directeuren nadat die hadden geklaagd over een angscultuur onder haar leiding. “De raad van toezicht heeft niet eens gesproken met mensen die aan de bel hebben getrokken over die angstcultuur”, aldus Klarenbeek.



Klarenbeek maakt zich zorgen over de toekomst van de scholen: “Deze ontslagen zijn absoluut geen oplossing voor de problemen die er zijn. De angst is maximaal nu. Iedereen die zijn mond opentrekt kan blijkbaar ontslagen worden.”



Rampzalig voor voortbestaan

Volgens Klarenbeek zijn er duidelijke signalen dat de nodige ouders én leerkrachten al op zoek zijn naar een andere school. “We zijn een kleine scholengemeenschap met 800 leerlingen en drie scholen. Een grote uittocht zou rampzalig zijn voor het voortbestaan.”



Reactie raad van toezicht

De raad van toezicht wil in een reactie aan Omroep Brabant alleen kwijt dat er sprake is van een overeenkomst met de directeuren 'waar beide partijen vrede mee hebben'. Wat die overeenkomst verder inhoud wilden ze niet bekend maken.