Bezoeker café Bolle Jan in Den Bosch op straat beroofd, daders voortvluchtig

DEN BOSCH - Twee mannen hebben woensdagavond rond tien uur een straatroof gepleegd op de Hildebrandstraat in Den Bosch. Het slachtoffer had even daarvoor café Bolle Jan verlaten, toen hij werd bedreigd met iets dat op een vuurwapen leek.

De daders zijn voortvluchtig. Burgernet heeft een melding verstuurd, en benadrukt geen actie te ondernemen bij het zien van de mannen.



Het gaat om twee donkerkleurige mannen van 20 tot 25 jaar van ongeveer 1,90 meter lang. Mogelijk droegen ze een trainingspak.





Het is onduidelijk wat de mannen hebben buitgemaakt. Niemand raakte gewond.