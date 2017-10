Ongeluk met gestolen auto in Halsteren, politiezoektocht naar inzittende

HALSTEREN - Een gestolen auto is woensdagavond betrokken geraakt bij een ongeluk in Halsteren. De auto kwam na een botsing met een andere auto terecht in een sloot. De politie en marechaussee zijn in de omgeving op zoek naar een of meerdere inzittenden met speurhonden en een helikopter.

Het ongeluk gebeurde volgens een ooggetuige rond half10 aan de Beeklaan. Bij de aanrijding raakte één iemand licht gewond.



De auto zou in september al zijn gestolen.