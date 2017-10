Meerderheid kiezers wil dat de gemeente Haaren zich opsplitst

HAAREN - Een meerderheid van de kiezers bij een burgerpeiling in Haaren wil dat de gemeente zich opsplitst. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag die woensdagavond bekend is gemaakt.

In totaal stemden 2893 mensen voor de opsplitsing van de gemeente en 2164 tegen. Het opkomstpercentage was met 43 procent niet erg hoog. Maar bij de burgerpeiling is de uitslag geldig ongeacht het opkomstpercentage. Er geldt geen minimum.



Vier dorpen

De stemming ging over de vraag of de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt samen tot de gemeente Haaren blijven behoren, of dat ze worden verdeeld over andere gemeenten.



De opsplitsing van de gemeente Haaren is al lange tijd een twistpunt tussen de provincie en het gemeentebestuur. De provincie stuurt al een tijdlang aan op een splitsing van de gemeente. Een opsplitsing zou op zijn vroegst in 2022 gebeuren.