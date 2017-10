Man neergeschoten in Breda, buurvrouw hoorde 'drie duidelijke schoten'

BREDA - In Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een man voor zijn huis aan de Jan David Zocherstraat in Breda neergeschoten. Volgens omwonenden zou dit rond kwart voor één zijn gebeurd.

Een vrouw die achter dat huis woont, hoorde 'drie duidelijke schoten'. Daarna reed een auto weg.



Traumaheli

Het slachtoffer is zwaargewond met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter opgeroepen.