A27 bij Geertruidenberg dicht na ongeluk, vertraging meer dan honderd minuten

GEERTRUIDENBERG - De A27 richting Gorinchem is donderdagochtend rond zes uur afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en Geertruidenberg na een ongeluk.

Bij de aanrijding zouden volgens de verkeersinformatiedienst VID 'meerdere voertuigen betrokken zijn'. Die zouden dwars over de weg staan.



Verkeer via af- en oprit

Het verkeer op de A27 wordt bij Geertruidenberg via de af- en oprit geleid.



Er stond rond halfzeven al zes kilometer file. De vertraging bedraagt volgens de ANWB meer dan honderd minuten.