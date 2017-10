Basisschoolleraren leggen werk neer, grote manifestaties in Helmond en Den Bosch

HELMOND - Honderden Brabantse leraren komen donderdag in Brabant bijeen om hun ongenoegen te uiten over het basisonderwijs. De landelijke staking is in Den Haag, maar veel Brabanders blijven in hun eigen stad. Zo is er een grote manifestatie in Helmond en is er in Den Bosch een protest georganiseerd met spandoeken.

Juffen en meesters in het basisonderwijs willen een eerlijker salaris en minder werkdruk. Ze willen dit bereiken door meer geld te krijgen van de overheid. Het bedrag dat onlangs door hen is toegekend, is echter niet genoeg.



Daarom staken donderdag bijna twintigduizend leraren. Vrijwel alle basisscholen in Brabant doen daar ook aan mee. Maar niet iedereen gaat naar Den Haag.



Helmondse en Bossche actiedag

In Helmond komen honderden leraren bij elkaar. Ze lopen rond tien uur 's ochtends door de stad om aan iedereen te laten weten dat ze strijden voor een beter basisonderwijs.



Ook in Den Bosch is een protestmars georganiseerd. Daar lopen leraren rond twaalf uur 's middags van de Muzerije naar de Markt, samen met caberetier Peter Heerschop. Daar wacht wethouder Eric Logister de leraren op.



Brabantse leraren die wel naar Den Haag willen, kunnen met de bus. Vanuit acht plaatsen vertrekken bussen naar Den Haag.



'Staken is geen goed signaal'

Niet álle Brabantse scholen zijn dicht. Zo blijft de Evangelische basisschool in Eindhoven gewoon open. Vrijwel alle leraren willen daar niet staken, vooral omdat ze dat geen goed signaal vinden. Het is volgens hen een te sterk middel.



Daarnaast probeert de school zelf de werkdruk zo laag mogelijk te houden, wat volgens bestuursvoorzitter Paul Prijt best lukt.