De dag na de stem voor opsplitsing van Haaren: 'Het gaat er nu eindelijk van komen'

HAAREN - Haaren moet uit elkaar. Dat vindt in ieder geval een meerderheid van de burgers van de gemeente. Woensdag spraken zij zich in een burgerpeiling uit vóór opsplitsing van de gemeenten. De voorliggende vraag was of de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt samen tot één gemeente blijven horen, of dat ze worden verdeeld over andere dorpen.

2893 mensen stemden voor opsplitsing van de gemeente, 2164 stemden tegen. Slechts 42 procent van de stemgerechtigden is op komen dagen, maar bij een burgerpeiling is de uitslag geldig ongeacht de opkomst. Het is niet bindend, maar geldt als peilstok.



'Het volk sprak anders'

Chris van Iersel van Zelfstandig Haren is teleurgesteld. “Ik vind het echt jammer. Er zijn wel meer kleine gemeenten die goed draaien. Haaren had een voorbeeld kunnen worden van zo’n gemeente die zichzelf weet te bedruipen. Maar het volk heeft anders gesproken.”



De tegenpartij is juist heel tevreden. Ardy Heijmans van Belangengroep Toekomst Haaren is ‘heel blij naar huis gegaan’. “Ja, absoluut. Het is uiteraard aan de politiek nu, maar wat ons betreft splitsen we zo snel mogelijk op. Ik heb begrepen dat dat op zijn allervroegst in januari 2020 kan, dus daar moeten ze hard mee aan de slag.”



'Het gaat er nu van komen'

Heijmans woont in Haaren. Dat dorp moet bij Oisterwijk gevoegd worden. “Drie jaar geleden zijn we hier al mee begonnen. Toen hebben we gezorgd dat een ambtelijke fusie tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel van de baan is gegaan. Daarna hebben we gefocust op afsplitsing. Dat gaat er nu eindelijk van komen.”



Chris van Iersel baalt, al ziet hij ook lichtpuntjes. “Veel mensen zijn thuis gebleven en hebben niet gestemd. Dan vraag je je toch af of die mensen het niet boeiend vonden. Maar het is fijn dat het verschil in stemmen niet al te groot is, daar zit ook een duidelijke boodschap in. De gemeenteraad wordt democratisch gekozen, die moet er nu mee aan de slag.”