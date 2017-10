Politie zoekt auto die in Bergsche Maas drijft na ongeval in Heusden

HEUSDEN - Bij een heftig ongeval op Nieuwe Maasdijk bij Heusden is een auto verdwenen in de Bergsche Maas. Twee auto’s botsten kop-staart op elkaar. Een van de twee auto’s schoot daarna rechtdoor door een weiland, om daarna in de Maas terecht te komen.

De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen. Hij was ongedeerd en moest lijdzaam toezien hoe zijn auto met de stroming weg dreef en uiteindelijk kopje onder ging. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was de auto al niet meer te vinden.



De bestuurster van de andere auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat is niet bekend.



Een sonarboot van Rijkswaterstaat heeft geprobeerd om de auto op te sporen in het water. Dat is niet gelukt. De politie vraagt mensen dan ook om zich te melden als ze een auto voorbij zien drijven.