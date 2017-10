Trouwring in Groningse mesttank blijkt niet die van Deurnese Diny

DEURNE - Diny van Oorschot (76) uit Deurne leek na tientallen jaren de trouwring van haar overleden man terug te hebben. Er werd een ring met 'haar' trouwdatum gevonden in een mesttank in het Groningse Zuidbroek.

De ring werd gevonden door Bram Hamminga toen hij de mesttank van binnen reinigde. "Er lag een aardig bultje met van alles en nog wat. Al rommelend in dit bultje kwam er iets glinsterends tevoorschijn. Warempel, een trouwring. Hoe is het mogelijk, vraag je je af."



Zoektocht

Via Facebook zette hij een zoektocht naar de eigenaar van de ring in gang. Hij vroeg of iemand een link kon leggen met de naam Diny en de datum 28-7-'60 die in de ring gegraveerd waren.



Van de mesttank wist hij alleen dat die in het zuidoosten van Drenthe en in het noordoosten van Overijssel had gestaan. Het leek zoeken naar een speld in een hooiberg, maar er kwamen veel reacties op het bericht.



'Ben voor 99 procent zeker'

Een reactie kwam van Diny, twee dagen geleden. Zij liet weten dat haar inmiddels overleden man zijn trouwring had verloren bij een Brabantse boerderij. "De naam en datum kloppen", liet ze Hamminga weten.



Die nam daarop contact met haar op, om uit te zoeken of haar verhaal klopte. "Maar er bleven te veel vaagheden", laat Van Oorschot donderdagochtend weten.



"Ik had echter ook een contact in Overijssel. Dat heb ik ook aangehoord en dat klinkt meer dan mogelijk. Ik denk voor 99 procent zeker te weten dat ik hiermee de juiste persoon heb gevonden."