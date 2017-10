Als Oranje zich niet plaatst voor WK is dat geen drama: 'Jammer, maar je moet verder'

WAGENBERG - Het Nederlands elftal heeft een klein wonder nodig om zich te kwalificeren voor het WK 2018. Plaatst Oranje zich net als in 2016 nu weer niet voor een eindtoernooi, dan is dat niet voor het eerst. Michel van de Korput uit Wagenberg ontbrak met de nationale ploeg op op de WK's van 1982 en 1986 en het EK van 1984.

Van de Korput zat tussen twee succesperiodes in. Hij kwam na de WK's van 1974 en 1978 bij de selectie, maar zat niet meer bij de groep tijdens het EK in 1988. "Ik zat in een tussengroep. Ik heb met Ruud Krol en Wim Janssen gespeeld, maar ook met Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten. Ik zat daar net tussenin."



'Geen drama'

De verdediger speelde op het EK van 1980, daarna ontbrak hij met Oranje op drie eindtoernooien. Voor van de Korput zijn het geen grote teleurstellingen. "Voor mijzelf was het geen drama. Natuurlijk is het jammer, iedereen wil een EK of WK spelen. Maar je moet verder. Je moet zo snel mogelijk schakelen en verdergaan."



"Je moet wel", vervolgt de voormalig speler van onder meer Feyenoord en Torino. "Je kan niet in de teleurstelling blijven hangen. Dat is niet goed voor je."



Van de Korput volgt het huidige Oranje intensief. "Uiteraard. Op tv, maar ik ga ook kijken. Om het WK te halen moeten ze sowieso twee wedstrijden winnen en dan zijn ze nog afhankelijk van wat anderen doen met doelsaldo. Het zal heel moeilijk worden."



Na zijn actieve carrière verdween Van de Korput uit het voetbal. Hij speelde nog voor oud-Feyenoord en met de oud-internationals, maar was nooit meer actief bij een club. "Een bewuste keuze. Ik heb echt voor het gezin gekozen."Tijd doorbrengen met zijn gezin was de belangrijk, maar hij zag het ook niet zitten om als trainer aan de slag te gaan. "Je bent afhankelijk van het materiaal en de spelers. Je ziet het nu aan Frank de Boer, die ontslagen is bij Crystal Palace. Hij kan er geen kloot aan doen, hij heeft geen goede spelers."