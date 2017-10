Buurtbewoners geschrokken van schietpartij: 'Ik vind het een eng idee dat dit gebeurt'

BREDA - Bewoners van de Bredase wijk Geeren-Zuid reageren geschrokken op de schietpartij woensdagnacht bij hun in de buurt. Een 32-jarige man werd in de Jan David Zocherstraat door meerdere kogels getroffen en raakte ernstig gewond. "We hoorden drie knallen echt snel achter elkaar. Daarna alleen maar gegil", aldus omwonenden.

Aan de keukentafel komen de straatbewoners donderdagochtend bij van de bewogen nacht. Ze willen anoniem blijven. "We lagen in bed toen we de schoten hoorden. Ik liep snel naar beneden en keek uit het raam. We wisten niet waar het geluid vandaan kwam. Onze dochter had het ook gehoord en was bang", vertelt een omwonende.



Helikopter

Sirenes van de hulpdiensten en het geluid van een helikopter verbraken de stilte van de nacht. "Ze waren er echt heel snel. We mochten niet meer naar buiten. Het slachtoffer zou binnen hebben gelegen", aldus de getuigen.



De straatbewoners kennen het slachtoffer, een 32-jarige Marokkaanse man, als een behulpzame jongen. Hij zou een gezin met vier kinderen hebben. "Maar één kind was niet thuis, hoorden wij van de politie."



'Aardige kerel'

Nog nooit hadden ze problemen met het slachtoffer. "Het is echt zo’n manneke van: sportkleren, sneakers, een trits gouden tanden en vaak een andere auto. Maar aardige kerel hoor!"



"Ik vind het een eng idee dat dit is gebeurd", zegt een geschrokken buurtbewoner. Ze kende het slachtoffer en zijn gezin nog niet zo goed. Wel zeggen ze altijd goedendag als ze elkaar tegenkomen. "Voor zijn vrouw en kinderen vind ik het heel erg. Het is gewoon sneu."



Rolluiken en camera's

Het slachtoffer zou pas enkele jaren in de Jan David Zocherstraat wonen. Toen ze er kwamen wonen hebben ze eerst camera's en rolluiken opgehangen. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het huis. "Hij komt heel vaak pas ‘s nachts thuis. Zou niet weten wat voor werk ie doet", aldus een buurtbewoner.