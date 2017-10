Juffen en meesters voeren actie: protestmarsen in Helmond en Den Bosch

HELMOND - Bijna alle basisscholen zijn donderdag gesloten vanwege de lerarenstaking. De meesters en juffen leggen het werk neer uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. "Er moet meer geld en meer aandacht voor het onderwijs komen", zo luidt de boodschap.

Het landelijke protest is donderdagmiddag in Den Haag. Maar zijn ook protesten dichter bij huis. In Helmond was een protestmars met driehonderd leraren door de stad. Later was er ook een mars door Den Bosch en staan leraren met spandoeken voor het stadhuis.



Er zijn veel leraren uit onze provincie die wel actievoeren in Den Haag. Vanuit acht plaatsen rijden bussen naar Den Haag. Onder andere in Tilburg zijn er drie bussen vol met juffen en meesters vertrokken."Wij zijn klaar om actie te voeren."Oud-profvoetballer Björn van der Doelen steekt de leraren nog even een hart onder de riem. "Hou vol! Blijf staan en bijt van je af." En ook heeft hij een boodschap aan de ouders: "Houd je kop en heb vertrouwen in de meesters en juffen."Een dagje vrij, dat hadden de leerlingen op de Evangalische Basisschool in Eindhoven ook wel gewild. Maar daar zijn bijna alle leraren niet aan het staken en gaan de lessen dus door. "Wij staan er zeker achter dat er meer geld naar het onderwijs moet", zegt bestuursvoorzitter Paul Prijt. "Wij hebben toch besloten om voor de ouders en kinderen open te blijven. De leerkrachten zullen bidden voor de overheid."