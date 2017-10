Hans Mulder speelde met wereldsterren Del Piero en Roberto Carlos, nu weer terug bij RKC

WAALWIJK - Hans Mulder is terug bij RKC Waalwijk. De middenvelder maakte de afgelopen jaren veel avonturen mee in Spanje en India. Van verdenking van matchfixing tot spelen met Alessandro Del Piero en Roberto Carlos.

In India maakte Mulder de gekste dingen mee. "Je bent anderhalf uur bezig met een stukje van dertien kilometer naar het stadion. De ene dag omdat er een koe midden op de weg ligt, een andere dag omdat er door alle hectiek en drukte een ongeluk is en alles vast staat."



Wennen

De middenvelder weet dat het een vies land is. "Maar er zijn ook veel mooie stukken. Ik ben naar de Taj Mahal geweest, dat heeft heel veel indruk gemaakt."



Mulder moest wel even wennen in India. "Het is een competitie van drie maanden, met een voorbereiding van een maand. Het leven is heel hectisch, heel druk. En in het stadion zitten zo'n 70.000 man. Als je dat vergelijkt met andere landen is dat heel veel."



Wereldsterren

Bij Dehli Dynamos en Chennaiyin FC speelde Mulder samen met grote namen als Del Piero en Roberto Carlos.



“Ik kwam er in het jaar dat de competitie gestart werd. Er werden bekende namen opgeroepen. Ik speelde samen met Del Piero, dat was vroeger een idool. Het was echt supertof. Een hele aardige kerel.”



Matchfixing

In Spanje speelde Mulder voor Eldense. Met die ploeg verloor hij met 12-0 van FC Barcelona B. Daarna werd de club in verband gebracht met matchfixing. “Dat is niet waar ik op hoopte toen ik daar tekende. Ik had het niet meteen door. Achteraf kijk je dingen terug, dan zie je dat het raar is wat daar gebeurde. Het is een vervelend stukje van mijn voetbalcarrière.”



Toen de link tussen Eldense en matchfixing kwam, stapte Mulder op. “Ik wilde er niets mee te maken hebben. Ik heb mijn spullen ingeleverd en heb de club om bewijs gevraagd dat ik er niets mee te maken had. Dat is netjes geregeld. Het is nooit leuk om zoiets mee te maken. Je eigen teamgenoten lopen je te naaien.”



Na alle avonturen is hij nu weer in Nederland, terug bij RKC. "Het voelt als thuiskomen. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad. Ik ben blij dat ik weer een jaartje kan voetballen, mijn dingetjes weer kan laten zien. Het is lekker om weer terug te zijn."Mulder, vanuit de jeugd van RKC doorgebroken in het eerste en later ook actief voor Willem II, weet wat zijn rol kan zijn in Waalwijk. “Ik wil belangrijk zijn voor het team. Ik wil jonge jongens helpen en ondersteunen in hun carrière. Ik denk dat ik daar de juiste persoon voor ben.”