Corry Konings voelt zich besodemieterd door AVROTROS: 'Van mij hoeft het niet meer'

BERKEL-ENSCHOT - Corry Konings voelt zich flink besodemieterd door de AVROTROS. De omroep zou de zangeres uit Berkel-Enschot al jarenlang boycotten vanwege een akkefietje, zo stelt de koningin van het levenslied.

Het ging volgens de zangeres mis rond een optreden in Muziekfeest op het Plein, het NPO 1-programma (en -feestje) van AVROTROS. “Koos Alberts vroeg een paar jaar geleden of ik een liedje op het podium mee wilde zingen. Ik heb altijd een zwak voor Koos, is gewoon een mooie vent”, vertelt Corry donderdag aan Omroep Brabant.



“En er is natuurlijk niet zoveel televisie-aandacht meer in Nederland, dus ik zei ja." Wel stelde de zangeres één concrete voorwaarde. “Ik had net een nieuwe single uitgebracht en die wilde ik graag laten horen. Ik heb daarover gebeld met AVROTROS, die moest dat nog even voorleggen.”



'Ik kon het niet geloven'

Later werd ze teruggebeld, maar de manier waarop, daar had Corry geen rekening mee gehouden. “Ik kreeg als antwoord: ‘Het is dat jullie samen een single hebben anders zaten jullie er geen van tweeën in.’ Ik kon het niet geloven. Het was Paul Siteur [hoofd Sterren.nl - red.] zelf die belde.”



Op de vraag of ‘ze Corry nog wel belangrijk genoeg vinden’, is haar antwoord kort en bondig. “Ik denk het niet meer. Maar ik ben het type alles of niets. Dan trek je vaak aan het korste eind. Maar na dat telefoongesprek was ik zo verbouwereerd dat ik ze vertelde dat het van mij niet meer hoeft."



Corry vindt dat de AVROTROS zo niet met mensen hoort om te gaan. “Maar ik treed nog op en heb nog steeds lekker werk. Wel heb ik sindsdien eigenlijk geen cd meer uitgebracht. Ik vind het leuk om op de landelijke tv te zijn, maar dat is eigenlijk alleen mogelijk in Muziekfeest op het Plein.”