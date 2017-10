'Exceptioneel goede' Benito van de Pas maakt indruk

EINDHOVEN - Benito van de Pas maakte woensdagavond indruk tijdens de World Grand Prix. In de tweede ronde was hij met 3-0 te sterk voor Gerwyn Price. Kenners zijn vol lof over de prestatie van de 22-jarige Tilburger.

"Hij gooide echt heel erg goed", zegt Joost van Erp, dartsverslaggever van Omroep Brabant. De World Grand Prix is een bijzonder toernooi, omdat de darters moeten beginnen en eindigen met een dubbel. "Hij heeft geen enkele keer nul gegooid, dat is echt knap."



Dartskenner Arjan van der Giessen sluit zich daar bij aan. "Ik heb hem op tv wel eens beter zien gooien. Maar vooral op dit toernooi, met dubbel in en dubbel uit, is dit zo bijzonder goed. Het komt zelden voor dat iemand in iedere eerste beurt een dubbel gooit."



"Hij gooide elf van de zestien pogingen op een eerste dubbel raak en negen van de veertien om mee te eindigen, dat is exceptioneel goed", vervolgt Van der Giessen. "En als ik dan naar zijn scores kijk, die waren ook heel goed. Echt bijzonder."



Van Erp is lovend over de prestatie van de Tilburgse darter. Donderdag staat hij in de kwartfinale tegen de Australiër Simon Whitlock. "Als Van de Pas zo speelt zoals hij tegen Price deed, dan wint hij van Whitlock. Zelfs als hij een beetje in de buurt kan komen van dat niveau, heeft Whitlock geen schijn van kans.""Als hij dit niveau vast kan houden, dan kan hij van iedereen winnen dit toernooi. Dan kan hij het toernooi ook winnen", geeft Van der Giessen aan. "Maar dat is lastig te voorspellen. Hij gaf gisteren ook aan dat de prestatie geen garantie is voor de wedstrijd tegen Whitlock. De eerste wedstrijd was hij ook minder goed. Niet slecht, wel minder. Als hij in de buurt komt van zijn niveau zie ik hem zeker winnen, als hij verslapt wordt het lastig."Van der Giessen hoopt op een succesvolle kwartfinale voor Van de Pas. "Hij wil zelf richting top acht. Daar moet hij constanter voor worden. Het is grappig dat hij bij het ingooien helemaal niet lekker bezig was. Hij gaf aan dat het van de drie uur ingooien alleen het laatste half uur goed ging. Darters spelen vaak wisselvallig, hij traint hard om dat eruit te krijgen."De fraaie zege komt na een mindere periode van Van de Pas. "Hij heeft geen hele opvallende uitslagen gegooid de afgelopen tijd. Dat hij dit nu presteert is superknap. Soms is dat ook niet te verklaren", zegt Van Erp.Mocht Van de Pas de volgende ronde bereiken, dan wacht in de halve finale mogelijk Peter Wright. "Gezien het deelnemersveld dat er nog is, is de Schot de topfavoriet. Maar deze competitie, met dubbel in en dubbel uit, is raar en leuk tegelijkertijd. Misschien kan er iets moois gebeuren."