NAC verliest nipt van Waasland-Beveren, oude club van trainer Stijn Vreven

BREDA - NAC Breda heeft donderdagmiddag in een oefenwedstrijd nipt verloren van Waasland-Beveren. Het duel eindigde in 1-2 en werd gespeeld in het Rat Verlegh Stadion.

Waasland-Beveren speelt in de hoogste Belgische voetbalcompetitie, NAC-trainer Stijn Vreven werd er een klein jaar geleden ontslagen.



Korte maakte enige doelpunt NAC

Giovanni Korte maakte na een uurtje het enige doelpunt voor NAC; Maximiliano Caufriez tekende voor de gelijkmaker. In de slotfase kwam de Belgische ploeg door een omstreden strafschop op 1-2, Tuur Dierckx scoorde. Het duel werd gespeeld achter gesloten deuren, maar was wel live te volgen op Facebook.