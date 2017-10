Autokrakers komen van koude kermis thuis

SOMEREN - “Nee, van ons heeft u geen last meer.” Een wijkagent in Someren hoort het ze nog zeggen. Twee oude bekenden van hem maakten zondagavond een praatje met hem tijdens de kermis in het dorp. Ze vertelden hem dat het goed met ze ging en dat ze tegenwoordig op een eerlijke manier aan hun geld komen.

Enige tijd later bleek dat de mannen van achttien en negentien uit Someren en Asten hardleers zijn. Op beelden van een autobedrijf bleek dat juist dit tweetal diverse auto-inbraken had gepleegd.



Gestolen uit zeven wagens

De delicten werden in de nacht van zondag op maandag gepleegd, rond vijf uur. Uit zeven wagens werd wat gestolen. Op duidelijke camerabeelden waren twee daders te zien.



De verdachten werden donderdagmorgen thuis aangehouden. In één van de woningen werden meerdere navigatiesystemen van het bedrijf uit Someren gevonden. Ook werd kleding aangetroffen die op de videobeelden te zien was. De twee kermisklanten zijn voorlopig bajesklant.