Aanrander slaat al zeven keer toe in Tilburg, man knijpt vrouwen in hun billen

TILBURG - Sinds begin september is er een aanrander actief in de Tilburgse wijk De Blaak. De man knijpt vrouwen in hun billen of tikt ze tegen hun billen. De handtastelijke man is nog niet aangehouden.

De aanrandingen gebeurden zowel 's avonds als overdag bij onder meer het Slingepad en de Hunze. Volgens de politie vonden er zeven aanrandingen plaats waarvan vrouwen aangifte of melding hebben gedaan.



De recherche is een onderzoek gestart en heeft onder andere een digitaal buurtonderzoek verspreid. Dat heeft tot op heden nog niets opgeleverd. "We vinden dit een erge zaak en willen niet dat er indianenverhalen rondgaan, daarom hebben dit nu daarom vrijgegeven", aldus een politiewoordvoerder.

De politie weet overigens meer dan is vrijgegeven over de dader, maar dat heeft een reden. "We hebben een idee van hoe hij eruitziet, maar willen geen heksenjacht op hem starten. Vandaar dat we het eerst op deze manier proberen op te lossen", vertelt de woordvoerder.