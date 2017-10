Subway Tilburg overvallen, politie zoekt naar dader

TILBURG - Fastfoodrestaurant Subway aan het Piusplein in Tilburg is donderdagmiddag rond vier uur overvallen. De dader, een man, is op de voet gevlucht. De politie is nog altijd naar hem op zoek.

De man ging het filiaal rond vier uur ’s middags binnen. Er raakte niemand bij de overval gewond.

Er is een Burgetnetmelding uitgestuurd. De dader is ongeveer 18 jaar oud, 1,80 meter lang en draagt een zwarte trui met een capuchon.



Mogelijk is hij in bezit van een wapen. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.