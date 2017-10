Zeker tien burgemeesters bedreigd, veelal door drugscriminelen of witwassers

BREDA - Dat het gebeurde, dat wisten we al jaren. Brabantse burgemeesters die met de dood worden bedreigd of van wie de auto's in rook opgingen. Nu zijn er ook cijfers: In Brabant zijn de afgelopen jaren zeker tien burgemeesters bedreigd. Ook wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren waren doelwit van mensen die iets van ze wilden.

Dat is een van de vele uitkomsten van een onderzoek in opdracht van de landelijke overheid. Aanleiding voor de enquête was een reeks incidenten waaronder de bedreiging van burgemeesters van Helmond en Gilze en Rijen en de brandstichting in het gemeentehuis van Waalre.



Centrale vraag was: hoe groot is de invloed van de onderwereld en waar zitten de kwetsbare plekken?



Bom, brandstichting en schelden

In Brabant deden 40 (van de 66) burgemeesters mee aan de enquête. Tien van hen zeiden dus wel eens bedreigd te zijn. Die dreigementen kwamen vooral anoniem en via sociale media. Het onderzoek ging over de afgelopen vijf jaar.



Bij diverse burgemeesters werd gedreigd dat hun auto in brand zou worden gestoken. Ergens is ook een bompakket achtergelaten. Er kwam er boos bezoek aan de voordeur en ze werden uitgescholden. Eén burgemeester werd thuis bewaakt.



'Saferooms' in burgemeestershuis

Er blijkt ook ergens in Nederland een burgemeester te zijn die thuis een saferoom heeft. Mochten criminelen binnnendringen dan kan hij of zij met het gezin een veilige toevlucht zoeken. Het gaat hier om een burgemeester die 'zeer actief is bij de bestrijding van georganiseerde misdaad'. Maar wie wordt niet vermeld.



Er is iemand die vijftig keer bedreigd is. Maar er kwam geen informatie dat er ook ergens een bestuurder daadwerkelijk mishandeld is



Drugslab dicht

In het rapport staat verder dat soms niet eens duidelijk is uit welke hoek de dreigingen komen, zoals bij de burgemeester van Rucphen van wie de auto's in brand werd gestoken.



Een van de burgemeesters vertelt anoniem aan de onderzoekers: "Een sluiting van een drugslab, dat laten criminelen niet zomaar gebeuren. Dan gaan ze er alles aan doen om het te voorkomen, waaronder de burgemeester bedreigen."



Plaatselijke politici

In het onderzoek zijn ook wethouders benaderd. Van de 105 Brabantse bestuurders waren er tien bedreigd. Van de 370 Brabantse raadsleden 26. Van de 35 ambtenaren openbare orde en veiligheid waren er 8 doelwit.



De meeste bedreigingen hadden te maken met drugshandel en witwassen. Bij raadsleden ging het om bouwplannen en bestemmingsplannen.



Boeven in de gemeenteraad?

Ook infiltratie bij de gemeente is onderzocht. In één op de vier gemeenten waren er incidenten. "Criminelen hebben ontdekt dat ze rechtstreeks (oa door zichzelf verkiesbaar te stellen) en indirect (via familiebanden of netwerken) grote invloed kunnen uitoefenen", meldt een griffier die meedeed aan het onderzoek.



Er kwamen 40 meldingen over mogelijke omkoping. Een deelnemer zei: 'omkoping is als een fuik. Als je de eerste ringen niet hebt gezien, kun je niet meer terug'.



Uit het rapport komt nog meer goed nieuws naar voren: de lokale democratie is niet grootschalig aangetast door onderwereldactiviteiten. Bestuurders zwichten niet voor ondermijning.