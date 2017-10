Meisje op fiets aangereden in Breda

BREDA - Op een oversteekplaats op de Delpratsingel in Breda is een meisje op de fiets donderdagmiddag aangereden door een auto. Het meisje is met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

???De bestuurster van de auto?? schrok van het ongeval en reed het stadspark Valkenberg in. ??De politie heeft ?haar? gehoord.