Graffiti die verhalen vertelt over Breda wint Erfgoedprijs

BREDA - Blind Walls Gallery, het graffitiproject waarbij muurschilderingen verhalen over de stad Breda vertellen, heeft de Brabantse Erfgoedprijs gewonnen. De provinciale Erfgoedprijs wordt om het jaar uitgereikt, met het doel om vernieuwing en ontwikkeling in erfgoed te stimuleren. De winnaar krijgt 10.000 euro.

De Blind Walls Gallery in Breda werkt aan een naar eigen zeggen 'nieuw stadsgezicht'. Kunstenaars schilderen sinds 2015 op tijdelijke en permanente locaties in Breda afbeeldingen die verhalen over de stad vertellen. Opvallende kleurige streetart die veel bekijks trekt.



Typografie

Verhalen over de stad zijn het uitgangspunt van de Blind Walls Galery. Het is aan kunstenaars hoe deze gebracht worden. Een aantal kunstenaars gebruikt Lettering, met de hand gemaakte typografie.



Ook heeft Blind Walls een app waarmee mensen met de smartphone een route langs de schilderingen kunnen lopen. Het wordt wel het grootste openlucht graffitimuseum van Brabant genoemd. In de zomer zijn er ook fiets- en wandeltochten met gidsen.

.