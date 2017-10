Oma Roos (90) kan weer op stap dankzij haar 'pientere pookje'

Oma Roos is de koning te rijk in haar elektrische rolstoel

ETTEN-LEUR - Ga er maar aan staan: op je negentigste nog een 'rijbewijs' halen voor een elektrische rolstoel. Het lukte oma Roos Bertens uit Etten-Leur. Sinds een paar weken kan de bewoonster van woonzorglocatie Kloostergaard er weer alleen opuit. Met haar 'pientere pookje' in de hand, rijdt ze onder andere naar de supermarkt en de begraafplaats waar haar man begraven ligt. "Dit is toch heerlijk, lekker onder de mensen zijn. Ik houd van buiten, binnen zitten is niks voor mij", vertelt oma Roos.

Ze kreeg de afgelopen tijd rolstoelles van de ergo-therapeut en van haar vrijwilliger Michael Berkhout. "Dit is fantastisch om te zien. Oma Roos bloeit weer helemaal op", ?zegt?? Berkhout. Hij leerde Roos kennen toen hij op zoek was naar iemand om mee te lopen. "Ik heb een hartaandoening en ik moet daarom werken aan mijn conditie. Dat kon ik alleen met de hond doen maar ik wist dat het verzorgingshuis vrijwilligers zocht om met bewoners te wandelen. Dus werd één en één twee".??



Roos mag nog niet overal zelfstandig naar toe en daarom begeleidt Michael haar nog naar de buurtsuper. "Onbeschrijfelijk wat Michael voor mij heeft gedaan", zegt Roos die op weg is naar één van haar favoriete uitjes. "Joepie lekker naar Jumbo", roept ze terwijl ze de winkel in rolt. Bij het personeel is oma Roos inmiddels geen onbekende meer. De krasse oude dame wordt dan ook zeer ???vriendelijk??? verwelkomd?.



"Mag ik zo'n maaltijd met rode kool en hachee die vond ik laatst zo lekker", vraagt oma Roos aan een winkelmedewerker. "Natuurlijk en verder nog iets?" Oma Roos straalt en is al weer op weg naar de frisdrank. "Mooi toch!", zegt de winkelhulp die haar lachend nakijkt.