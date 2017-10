Hof ontbindt huwelijk dementerende vrouw op verzoek van dochters

DEN BOSCH - Ook het gerechtshof in Den Bosch heeft het huwelijk van een nu 74-jarige vrouw uit Roosendaal nietig verklaard. Vorig jaar kwam de rechtbank in Breda tot eenzelfde conclusie over haar huwelijk met een vijftien jaar jongere man. Dat was nog nooit in Nederland voorgekomen.

De dochters van de vrouw hadden op ontbinding aangedrongen omdat hun moeder in 2015, toen het huwelijk werd gesloten, al dementerend zou zijn geweest. De vrouw had de man ontmoet via een contactadvertentie in de krant. Al twee weken na de eerste ontmoeting ging de man bij de vrouw wonen.



Wijziging testemant

Ze traden vervolgens, zonder medeweten van de dochters, in het huwelijk. Dat terwijl de vrouw even daarvoor een paar dagen moest worden opgenomen in het ziekenhuis met verschijnselen van verwardheid. Kort daarna wijzigde de vrouw haar testament, onterfde ze haar dochters en benoemde ze haar man tot enige erfgenaam.



Het hof is het met de rechtbank eens dat de vrouw op het moment van het huwelijk niet in staat was hierover een eigen, zelfstandige afweging te maken. “Bovendien was de man niet ter goeder trouw'', aldus het hof.