Oranje-fan Sjoerd is er gewoon weer bij in Wit-Rusland: 'Nog geen andere plannen voor zomer 2018'

BORISOV - Dit keer niet op de fiets maar per vliegtuig, maar ook in Wit-Rusland is Oranje-fan Sjoerd van Fessem gewoon weer van de partij. De Bredanaar arriveerde maandag in het land waar het Nederlands elftal dit weekend het een na laatste WK-kwalificatieduel speelt. En hij gelooft er nog een klein beetje in: "Ik heb nog steeds geen andere plannen gemaakt voor de zomer van 2018."

"Het groepsgevoel bij Oranje zit goed volgens mij. Er is hoop en hoop doet leven”, dat zei Van Fessem eind augustus voor de kwalificatie-wedstrijd tegen Frankrijk. Maar Oranje verloor met 4-0.



'Realisme sijpelt door'

Een dikke maand later in Wit-Rusland is Van Fessem aanzienlijk minder positief over de kansen van het Nederlands elftal. Voor zaterdag ziet hij nog wel een 4-0 overwinning aankomen. Maar het is maar zeer de vraag of dat genoeg zal zijn. "Inmiddels is wel wat realisme doorgesijpeld. Kwalificatie is haast onmogelijk. Maar er is nog steeds een heel kleine kans. Ik heb dus nog steeds geen andere plannen gemaakt voor komende zomer."



Ondertussen maakt de trouwe supporter er met zijn vrouw en nog twee familieleden een mooie reis van. "We hebben een kasteel bezocht en de stad Polotsk. Vrijdag gaan we een dag fietsen in de wildernis. En zaterdagochtend komen we aan in Borisov, waar Oranje 's avonds speelt."



Grappig

Hij heeft niet het idee dat de wedstrijd erg leeft in Wit-Rusland. Het land staat stijf onderaan in de poule en heeft niks te winnen of verliezen. "Maar ze vinden het wel grappig dat er hier een paar Nederlandse toeristen rondsjouwen. Waar we nu zijn, komen niet zoveel toeristen volgens mij."



Bij de wedstrijd verwacht hij ongeveer 200 landgenoten. "Er hadden zich 300 Oranje-fans ingeschreven. Maar na de verloren wedstrijd tegen Frankrijk zeiden veel mensen: we zien wel of we nog gaan." Sjoerd twijfelde niet over afreizen naar Wit-Rusland. "Ik twijfel nooit om op vakantie te gaan!"